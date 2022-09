Rheinischen Landesmuseum Trier : Extra gesichert: Trierer Goldschatz wieder zu sehen

Trier Nach dem versuchten Raub des weltweit berühmten Trierer Goldschatzes ist das dortige Münzkabinett nun sicherer als je zuvor. Die gut 2500 Münzen aus Gold können Besucher ab Samstag wieder bewundern. Es hat lange gedauert.

Die „Ahs“, „Ohs“, und „Wows“ sind ihm sicher. In voller Pracht thront der Trierer Goldschatz inmitten des neuen Münzkabinetts im Rheinischen Landesmuseum Trier. Rund drei Jahre nach dem versuchten Raub werden die gut 2500 Münzen aus purem Gold wieder gezeigt - in einer Schatzkammer, die sicherheitstechnisch nach Top-Standards aufgerüstet wurde. Mehr als eine Million Euro hat das Land Rheinland-Pfalz für den Neubau des Münzkabinetts mitsamt neuster Sicherheitstechnik investiert.

Sicherheitsvorkehrungen „High End, weltweit Champions League“

„Heute ist der Schatz so sicher wie er noch nie war“, sagte er weiter. Die Pfeilervitrine in der Mitte des Raumes sei „High End, weltweit Champions League“. Dem Schatz eben angemessen. „Er spielt in derselben Liga wie die Himmelsscheibe von Nebra.“ Auf den Goldstücken sind insgesamt 29 römische Kaiser oder deren Verwandte abgebildet - quasi von Kaiser Nero bis Mark Aurel. Mit dabei seien 100 Münztypen, die es nur in diesem Schatz gebe.