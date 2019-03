Weihnachtsmomente auf Tournee

Der Vorverkauf für Christmas Moments 2019 hat bereits begonnen. Die Tour mit 13 Vorstellungen in West- und Süddeutschland startet am 6. Dezember in Soest und endet am 23. Dezember in der Arena Trier. In der Region tritt das Ensemble rund um Thomas Schwab am 12. Dezember außerdem in Daun auf. Karten gibt es unter www.christmas-moments.de