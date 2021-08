Konzerte : Eine Nacht voll Fantasie und Poesie

Trier Fanny van Dannen will „positiv denken und negativ sein“. Das provoziert auch in Trier. Aber nur ein bisschen.

Die zwei Mittzwanziger in der zweiten Reihe können sich kaum halten vor Vorfreude: „Fanny, der ist so geil“, rufen sie. Dabei sind sie altersmäßig in der Minderheit, obwohl im Publikum eine bunte Altersmischung herrscht. Funny van Dannen ist auch schon über sechzig, er hat aber noch nie Musik gemacht für seine Generation, wie er in einem Interview verriet. Viellicht kommt er nun langsam dahin, etwas milder ist er geworden, ernster als zu den Zeiten mit den Toten Hosen. Er steht, wie immer, allein auf der Bühne, nur mit Akustikgitarre und Mundharmonika, ein Lächeln umspielt seine Lippen. Knapp sechs Dutzend Zuschauer haben am Samstagabend den Weg zum Sommer-Open-Air vor die Trierer Arena gefunden, aber Funny ist sicher keiner, der sich über die Anzahl seines Publikums definiert. Denn die Leute feiern ihn, sind enthusiastisch, teils ziemlich textsicher. Und das ist kompliziert, lebt der Künstler doch von seinen Texten, die vor (Selbst-)Ironie, Frechheit und Chuzpe (da hat Wikipedia nun wirklich mal recht) nur so strotzen. Der Rand der Blödelei wird oft gestreift, aber nie überschritten. Hochintelligent das alles, künstlerisch konstruiert, Reim muss nicht sein. „Positiv denken, negativ sein“ ist eines der Schlagworte. Van Dannen ist durch und durch Misan­throp, freut sich dennoch des Lebens, ist dankbar für seine Existenz auf dieser schönen Erde. Die Erde, ja, vor allem auch die Tiere, die liebt er und verarbeitet neben dem Spanferkel Jens auch das bekannte Tokapi und dessen hässliches Gegenstück, den Schabrackentapir zu ganz wundervollen Liedern, die nachdenklich machen. Und froh. Froh auch, dass der Zahn der Zeit an uns allen nagt. „Die Augenbrauen wachsen ihm schon aus der Nase und den Ohren, und die schütteren Haare werden hinten hochtoupiert.“