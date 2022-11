Filmfestival : Fatih Akin begeistert mit „Rheingold“ in Thessaloniki

Fatih Akin begeistert mit „Rheingold“ in Thessaloniki

Thessaloniki In seinem Gangster-Drama „Rheingold“ beschreibt der Hamburger Regisseur Fatih Akin das Leben des iranischstämmigen Rappers Xatar. Der Film kam beim Filmfestival im griechischen Thessaloniki gut an.

Der Hamburger Kult-Regisseur Fatih Akin hat in seiner „Lieblingsstadt Thessaloniki“, wie er sie nennt, einen Erfolg gefeiert. Im Rahmen des 63. Internationalen Filmfestivals wurde dort am Samstagabend sein jüngster Film „Rheingold“ gezeigt. „Unser traditionsreiches Kino Olympion war seit Tagen ausverkauft“, sagte der Festival-Sprecher Giorgos Papadimitriou der dpa am Sonntag.