Berlinale : Fatih Akin: „Ich bin sehr stark im Jetzt“

Berlin Die Vergangenheit lässt Faith Akin gerne Vergangenheit sein. Gerade aber hat der Regisseur eine Ausnahme gemacht. Und das hängt mit seinem Berlinale-Siegerfilm „Gegen die Wand“ zusammen.

„Aber ich gucke meine Filme eigentlich nicht nochmal“, sagte er am Montagabend in Berlin. „Ich bin sehr stark im Jetzt. Ich bin nicht so viel im Gestern.“

Man werde ja auch im Leben nicht so gerne an Vergangenes erinnert. „Wir denken doch ganz oft: Och, könnte ich mich doch zurückbeamen mit einer Zeitmaschine, dann würde ich das so und so machen. Und da ich dem Gefühl nicht ständig ausgeliefert werden möchte, gucke ich meine Filme nicht“, sagte Akin am Rande eines Filmgesprächs.