später lesen Viele prominente Gäste Feiern zum 200. Geburtstag von Karl Marx beginnen in Trier FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Mit prominenten Gästen haben die Feiern zum 200. Geburtstag von Karl Marx am Samstag in seinem Geburtshaus in Trier begonnen. Zum Auftakt verlas Fernsehmoderator Günther Jauch die Geburtsurkunde von Marx: dpa