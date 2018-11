später lesen Gegen Rechts Feine Sahne Fischfilet spielen Konzert in Dessau FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Die Punk-Band Feine Sahne Fischfilet hat sich vor ihrem Konzert in Dessau-Roßlau bei den Menschen vor Ort für die Unterstützung bedankt. Für die Band bleibe hängen, wie viele Menschen aus Dessau und Sachsen-Anhalt sich bei ihr gemeldet und sich für sie positioniert hätten, sagte Sänger Jan „Monchi“ Gorkow am Dienstag vor dem Konzert in der Stadt. dpa