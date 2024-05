Bei Wittlich Am Sonntag: Warum Starorganist Felix Hell ausgerechnet in Altrich auftritt

Felix Hell galt in seinen Jugendjahren als „Wunderkind an der Orgel“. Bevor er berühmt wurde, ist er auch schon in Trier-Pfalzel aufgetreten. Doch dann zog es den jungen Musiker aus dem pfälzischen Frankenthal in die USA, um sein Instrument zu studieren und sich eine internationale Karriere aufzubauen. Mehr als 1000 Konzerte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien hat der 38-Jährige mittlerweile gespielt, oft in bedeutenden Sälen und mit großen Orchestern. 13 CDs hat er aufgenommen. The American Organist lobte ihn mit den Worten, er „setze Maßstäbe, an denen sich ältere und geehrte Spieler messen müssten“.