Ab 11. Juli gibt es Musik, Theater, Tanz, eine neue Stadt-Performance und erstmals ein Konzert im Malkastenpark – mit Erobique. Von Dorothee Krings

Vielleicht liegt es ja am Sommer. An der unbekümmerten Stimmung, die in den Wochen der großen Ferien in eine Stadt weht, selbst für alle, die nicht mehr zur Schule gehen. Jedenfalls hat sich das Asphaltfestival seit seiner Gründung 2012 eine besondere Atmosphäre bewahrt: eine heiter-neugierige Offenheit, die es erleichtert, an ungewöhnlichen Orten engagierte Kunst zu entdecken. Vielleicht spüren die Besucher aber auch, dass es den Erfindern dieses Festivals in der ersten Sommerferienwoche um gesellschaftliche Fragen geht. Und dass sie an die Wirksamkeit von Kunst glauben.

Darum sitzen der Schauspieler und Bürgerbühnen-Chef Christof Seeger-Zurmühlen und der Komponist und Musiker Bojan Vuletic zur Programmpräsentation Seite an Seite und sprechen erst einmal über die Gegenwart. Darüber, wie wir miteinander umgehen, welche Rolle Empathie spielt und das Geschäft mit der Angst. Sie streifen große Themen von Rassismus bis zum Einfluss des Geldes auf Politik. Doch bleibt es bei ihnen nicht theoretisch. Die beiden Künstler haben auch für die siebte Ausgabe ihres Festivals Kollegen eingeladen, die sich mit Entwicklungen der Gegenwart beschäftigen – und daraus Kunst machen.

Das reicht vom „derben Theaterabend“ der Wiener Pop-Autorin Stefanie Sargnagel, mit dem das Festival am 11. Juli eröffnen wird, führt über ästhetisch reizvolle Arbeiten wie einen virtuosen Drehtanz der Belgierin Miet Warlop bis zu großen Gastspielen. In diesem Jahr wird etwa die polnische Regisseurin Marta Gornicka mit 40 Ensemblemitgliedern zu Gast sein. Und sie wird einen Gesellschaftschor dirigieren, der dem Publikum entgegenschleudert, wie derzeit so gesprochen wird – im Alltag, im Netz, in der Politik.

Insgesamt wird es etwa 50 Veranstaltungen geben, darunter 17 Gastspiele und einige Koproduktionen etwa mit Festivals in Weimar und Köln. Asphalt wächst, streckt seine Fühler zu neuen Partnern aus, bläht sich aber nicht auf. So wird das Festivalzentrum weiterhin im Weltkunstzimmer an der Ronsdorfer Straße liegen, es wird abendliche Konzerte im Biergarten geben und auch wieder eine Erkundungstour der Düsseldorfer Gruppe Pièrre.Verse. Die hat sich diesmal daran gemacht, Archivmaterial aus der Mahn- und Gedenkstätte über die Pogromnacht in Düsseldorf zu sichten. Aus den Augenzeugenberichten und Fotos vom 9. und 10. November 1938 schöpfen sie den Stoff für eine „performative Zeitreise“, die Bürger an die Originalplätze der Ereignisse – und zu den Erinnerungen der Opfer führt.

Auch einen neuen Ort haben die Festivalmacher aufgetan: den Park am Künstlerverein Malkasten. Dort wird der Hamburger Discomusik-DJ-Künstler Carsten Meyer, bekannt als Erobique, eine seiner charmanten Tanzpartys für Menschen jeden Alters inszenieren. Dazu gibt es Ausstellungen, etwa des Fotografen Egbert Trogemann, der den Hambacher Forst in Schwarzweiß-Bildern festgehalten hat. Ferner Konzerte, etwa ein neues Werk von Bojan Vuletic für den Trompeter Markus Stockhausen und den Pianisten Bojan Z. Künstler aus Düsseldorf wie Ben J. Riepe und Takao Baba zeigen neue Arbeiten. Und es gibt ungewöhnliche Inszenierungsformate: So wird ein belgisches Kollektiv in einem Saal voller Spieltische die Gier der Zuschauer wecken. Und die Kölner Gruppe Futur 3 lädt Düsseldorfer ein, Päckchen aus dem Osten zu öffnen. Für „Post von Drüben!“ hat die Gruppe Menschen in Weimar nach dem gefragt, was für sie bedeutsam ist. Diese Dinge werden in Paketen nach Düsseldorf geschickt. In der Performance werden dann Kartons ausgepackt, um über Bilder, Klischees, Vorurteile zwischen West und Ost zu sprechen. Dasselbe wird auch in Weimar geschehen – mit Päckchen aus dem Rheinland.

Die Stadt Düsseldorf übernimmt 150.000 Euro des Festivalbudgets von 500.000 Euro. „Wir sind glücklich, dass wir zwei Künstler in der Stadt haben, die mit ihrem Interesse für die Gesellschaft und ihrer Liebe zur Kunst ein solches Festival gestalten“, sagte Kulturamtsleiterin Marianne Schirge. Auch das Land, Stiftungen wie die Kulturstiftung NRW und zahlreiche Unternehmer aus Düsseldorf gehören inzwischen zu den verlässlichen Partnern des Festivals. Wir möchten die Menschen einladen, mit uns und den Künstlern, die wir gewonnen haben, darüber nachzudenken, was Menschen dazu bringt, sich unmenschlich zu verhalten und was sie umgekehrt bestärkt, selbst unter unmenschlichen Bedingungen menschlich zu bleiben“, sagte Bojan Vuletic. Darum haben die Leiter der siebten Ausgabe ihres Festivals den Titel „human being human“ gegeben. Und es wird erstmals auch ein Vortrags- und Diskussionsformat geben. Etwas spitzt sich zu in der Gesellschaft, Positionen werden extremer. Die Erfinder von Asphalt setzen dem Kunst entgegen. Im Sommer kann sich deren Kraft erweisen.