Hamburger Rapper : „Fettes Brot ... is history!“ - Band kündigt Trennung an

„Fettes Brot ... is history!“ - Band kündigt Trennung an

Hamburg Seit 30 Jahren bilden die Musiker Doktor Renz, König Boris und Björn Beton die Band Fettes Brot. Jetzt geben die Schöpfer von Hits wie „Nordisch bei Nature“ und „Jein“ ihre Auflösung bekannt.

„Bevor wir also bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit „fast 50“ lieber unser eigenes Grab“, teilte die Band auf ihren Social-Media-Kanälen mit. „Richtig gelesen: Gruppe Fettes Brot is nicht nur ancient ... sondern HISTORY! Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende '23 packen wir unsere Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen“, heißt es weiter.

„Brot weint nicht“

Und ein paar Überraschungen, wie die Hamburger Hafenkonzert-Safari am vergangenen Freitag. Da rappte das Trio zunächst vor dem Strand in Hamburg-Övelgönne auf dem Dach einer Hafenbarkasse und unterstützt von einem DJ. Obwohl das Schiff knapp 100 Meter entfernt auf dem Wasser lag und die Klänge nicht mit voller Kraft am Ufer ankamen, reagierten die Fans mit Begeisterung. Mehr als 500 Menschen tanzten und applaudierten am Strand. Die Band spielte unter anderem ihre Hits „Emanuela“ und „Nordisch by Nature“. Weiter ging es danach zu den Landungsbrücken und in die Hafencity.