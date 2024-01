Neujahrskonzert im Theater Trier Alles im Fluss

„Wenn auch die Jahre enteilen, bleibt das Neujahrskonzert doch …“, könnte man, sehr frei nach Paul Lincke, die Jahresauftaktveranstaltung im Theater Trier überschreiben. Auch wenn Lincke mit keinem Stück vertreten war. Und die Spree ebenso wenig erwähnt wurde. Dafür andere Flüsse – vor allem die Donau und der Moon River, den Audrey Hepburn nach dem „Frühstück bei Tifanny“ romantisch-verträumt auf dem Fensterbrett ihres New Yorker Apartments besingt. Beim Trierer Neujahrskonzert tut dies Stephanie Theiß, weniger verträumt, dafür mit musicalhafter Dramatik. Und wir erfahren von ihr, dass es den Moon River, diesen Oscar-gekrönten Song, der mitunter als Grenze zwischen Leben und Tod interpretiert wird (Stichwort Lethe), tatsächlich gibt: Ein sechs Kilometer langes Flüsschen, das durch Savannah im US-Bundesstaat Georgia fließt, der Geburtsstadt von Johnny Mercer, der die Worte zu Henry Mancinis Noten geschrieben hat, wurde ihm zu Ehren in „Moon River“ umbenannt. So, genug gelernt für dieses Mal.