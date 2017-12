später lesen Einschaltquoten Feuerzangenbowle schlägt Carmen Nebel Teilen

Twittern

Teilen



„Die Feuerzangenbowle“ in der ARD hat an Heiligabend die Primetime-Quote klar dominiert. Die Komödie mit Heinz Rühmann erreichte am Sonntag ab 20.15 Uhr 2,92 Millionen Menschen. Das entsprach einem Marktanteil von 14,4 Prozent. dpa