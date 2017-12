später lesen 68. Berlinale Filme mit Isabelle Huppert und Sandra Hüller im Bären-Rennen FOTO: Tim Brakemeier FOTO: Tim Brakemeier Teilen

Twittern

Teilen



Filme mit Stars wie Joaquin Phoenix, Sandra Hüller und Isabelle Huppert laufen im Wettbewerb der 68. Berlinale (15. bis 25. Februar). US-Regisseur Gus Van Sant („Milk“) ist mit seinem neuen Film „Don't Worry, He Won't Get Far on Foot“ dabei, in dem Phoenix an der Seite von Jonah Hill, Jack Black und Udo Kier zu sehen ist. dpa