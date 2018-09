später lesen Eröffnung Filmfest Hamburg startet mit Frauenpower aus Island FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Mit einer starken Frauenfigur aus Island ist das Filmfest Hamburg in seine 26. Runde gegangen. Das Drama „Gegen den Strom“ von Regisseur Benedikt Erlingsson eröffnete am Donnerstagabend das zehntägige Festival in der Hansestadt. dpa