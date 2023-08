Festival Filmfestspiele Venedig eröffnet

Zuvor hatte die italienische Schauspielerin Caterina Murino als Moderatorin die Gäste zur Eröffnungszeremonie begrüßt. „Ein herzlicher und unterstützender Gruß an diejenigen, die nicht hier bei uns sind, um den intellektuellen und wirtschaftlichen Wert ihrer Arbeit zu verteidigen und uns daran zu erinnern, dass das künstlerische Schaffen das Vorrecht talentierter Männer und Frauen ist, das nicht an die künstliche Intelligenz delegiert werden kann“, sagte sie in Anspielung auf den Hollywood-Streik.