Berlinale : Filmpremiere ist für Daniel Brühl schönstes Geschenk

Berlin Genau an Daniel Brühls Geburtstag wurde auch sein Regiedebüt, der Psychothriller „Nebenan“, auf der Berlinale gezeigt. Für den Schauspieler konnte es kein „schöneres Geburtstagsgeschenk“ geben.

Im Film, in dem Brühl auch eine Hauptrolle spielt, geht es um zwei sehr verschiedene Figuren. Sie treffen in einer Berliner Kneipe aufeinander. Er habe einen Film über Gentrifizierung machen wollen, sagte Brühl vor Publikum.

Die Idee habe er vor zehn Jahren in Barcelona gehabt, in einem Tapas-Restaurant, in dem er bis heute noch gerne esse. Da habe ihm ein Mann gegenüber gesessen, der ihn die ganze Zeit fixiert habe, ohne zu blinzeln, ein bisschen wie in einem Sergio-Leone-Film.