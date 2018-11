später lesen Abschied Filmregisseur Bernardo Bertolucci gestorben FOTO: Giorgio Onorati FOTO: Giorgio Onorati Teilen

Twittern

Teilen



Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Der 77-Jährige sei am frühen Montagmorgen in seinem Haus in Rom gestorben, teilte seine Agentur mit. dpa