Filmwelt erwartet die 90. Oscar-Verleihung

Filmfans in aller Welt fiebern der 90. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) in Hollywood entgegen. Das Fantasy-Märchen „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ mit Sally Hawkins in der Hauptrolle ist mit 13 Nominierungen großer Favorit. dpa