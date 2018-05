später lesen Konzert Fischer und Jung: 50 ist die neue 30 FOTO: Fischer und Jung FOTO: Fischer und Jung Teilen

(red) Was macht man mit Mitte 40, in der Mitte des Lebens? Zu jung für die Midlife-Crisis, zu alt für eine YouTube-Karriere. Elementare Fragen stellen sich wie zum Beispiel: Lass ich mich scheiden, oder lerne ich jetzt Golf spielen? Lade ich die Praktikantin zum Essen ein oder meine Frau? Geh ich fett essen oder lass ich Fett absaugen? Und sowieso: 50 ist die neue 30 — gilt aber nicht für Knie. Das Duo Fischer und Jung ist mit seinem Programm „Innen 20, außen ranzig“ am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, im großen Saal der Tuchfabrik Trier. Karten: siehe Info.