TV-Shows : Florian Silbereisen moderiert weiter ARD-Shows

Köln Die neue „Deutschland sucht den Superstar“-Jury steht fest. RTL holt sich ein weiteres prominentes Gesicht ins Programm - aber nicht exklusiv.

Florian Silbereisen wird neben seinem neuen Jury-Job in der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ auch weiterhin ARD-Shows moderieren.

„Der MDR wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen selbstverständlich fortsetzen“, sagte ein Sprecher des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Donnerstag in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. Der Sender produziert mit dem 39-jährigen Silbereisen die „Feste“ im Ersten, die an Samstagabenden regelmäßig deutlich mehr als fünf Millionen Schlagerfans anziehen.