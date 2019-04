Im März 2016 erschien die erste CD „Tiktak“ in dieser Zweier-Besetzung. Bereits 2018 folgt das hier vorzustellende zweite Album „Dark Timber“, das im Havelland (Brandenburg) aufgenommen wurde. Es bietet zwölf Titel von insgesamt folkiger Traurigkeit und wirklich gelungener Lyrik bei einer Spielzeit von über 50 Minuten. Hier kommt es zu melancholischer Romantik im gepflegten finsteren Walde ... Und dargeboten wird das alles von einer voluminösen männlichen sowie einer zerbrechlich erscheinenden weiblichen Stimme, unterstützt von akustischen Instrumenten – zumeist Akkordeon und Gitarre. Höhepunkt ist für mich das Duett „Behind The Cypress Trees“ (6). Insgesamt erinnert das Album mit seinen vielfachen menschlichen Abgründen stark an Nick Caves „Murder Ballads“.

Jörg Lehn

Album: Poems for Laila: Dark Timber, LC 33640, Baboushka Records 2018. Poems for Laila spielt am 4. April in Wiltingen, Bürgerhaus, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

FOTO: Poems for Laila