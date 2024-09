Hingucker „Three Studies for Porträt of George Dyer“ Francis Bacon: Ein Triptychon für die große Liebe

Es gibt Tage, da möchte man am liebsten die ganze Welt umarmen. So mag sich auch der Tag für die Kuratoren des Luxemburger Nationalmuseums am Fischmarkt angefühlt haben, als sie Francis Bacons Triptychon „Three Studies for Portrait of George Dyer“ in Händen hielten. Immerhin das Meisterwerk eines Künstlers von Weltrang, gewidmet einer großen Liebe. In Zusammenarbeit mit der Kunstbörse Artex wurde das Triptychon dem Museum unter dem Dach des Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art (MNAHA) als Leihgabe für zwei Jahre überlassen. Ohne Frage ein Werk, das man nicht müde wird, anzuschauen.