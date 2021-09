Neues aus Hollywood : Francis Ford Coppola will „Megalopolis“ drehen

Francis Ford Coppola will „Megalopolis“ drehen

San Francisco Der Film ist sein Traumprojekt seit vielen Jahren: Jetzt will Regisseur Francis Ford Coppola seine Sci-Fi-Epos „Megalopolis“ endlich realisieren.

Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola (82, „Der Pate“, „Apocalypse Now“) will mit einem Millionenbudget aus eigener Tasche sein langjähriges Filmprojekt „Megalopolis“ angehen.

„Ich will weiterhin mein Traumprojekt machen, auch wenn es mit meinem eigenen Geld sein muss“, sagte der Star-Regisseur laut „Deadline.com“. Er habe 100 Millionen Dollar dafür angesetzt, berichtete das Branchenportal am Dienstag. Demnach nimmt Coppola einen Drehstart im Herbst 2022 ins Visier. Er stecke nun in Verhandlungen mit Schauspielern und habe bereits eine „tolle Besetzung“ zusammen, sagte der Filmemacher.