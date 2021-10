Wieder in Präsenz : Frankfurter Buchmesse will zurück in die Normalität

Eine der bedeutendsten Buchmessen der Welt öffnet am Mittwoch ihre Pforten – nachdem im Jahr 2020 wegen Corona auf ein digitales Format ausgewichen werden musste. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frankfurt Im vergangenen Jahr fand sie ausschließlich digital statt. Diesmal will die Frankfurter Buchmesse Aussteller und Besucher wieder zulassen - wenn auch in kleinerem Maßstab.

Von Christoph Arens, KNA

In der Form eines Bleistifts ragt er in den Himmel. Mit 256,5 Metern ist der Frankfurter Messeturm das zweithöchste Hochhaus der EU. Bankenstadt, Messestadt, alte Reichsstadt: Frankfurt kokettiert gern damit, eine Metropole im Westentaschenformat zu sein. Wer an die Stadt am Main denkt, denkt an Flughafen, Paulskirche, Börse, Buchmesse und Skyline. Auf kleinstem Raum existieren Fachwerkhäuser neben Wolkenkratzern, leben Bettler neben beschlipsten Bankangestellten.

Frankfurter Buchmesse: Weltweit größte Bücherschau

Der „Bleistift“ steht – neben Goe­thes Geburtshaus am Großen Hirschgraben – auch für die Bedeutung der Stadt als Buch- und Literaturstadt. Mit internationaler Reichweite. Denn die Frank­furter Buchmesse, die diesmal vom 20. bis 24. Oktober in verkleinerter Form zum 73. Mal stattfindet, ist die weltweit größte Bücherschau. 1500 Aussteller haben sich laut Veranstalter bislang angemeldet. Das ist lediglich ein Fünftel der rund 7500, die im Oktober 2019 kamen, zur letzten Messe vor Corona.

Seit Jahrhunderten steht Frankfurt dabei in Konkurrenz zu Leipzig: Bis ins späte 17. Jahrhunderts war Frankfurt am Main der zentrale Marktplatz für Literatur – bis die Auswirkungen der Reformation Leipzig zum Mittelpunkt des deutschsprachigen Buchwesens machten. Erst durch die Teilung nach 1945 mauserte sich die Frankfurter Buchmesse wieder zur wichtigsten Buchmesse. Der 1951 ins Leben gerufene Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entwickelte sich zu einem der wichtigsten kulturellen Preise in der Bundesrepublik.

Darüber hinaus ist die hessische Metropole Hauptsitz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – 1825 ebenfalls in Leipzig gegründet –, der Buchhändlerschule und der Deutschen Nationalbibliothek. Die Verlagslandschaft Frankfurts ist geprägt von großen Publikumsverlagen wie S. Fischer ebenso wie von einer Vielzahl kleinerer, ambitionierter Verlage. Auch als Goe­thestadt profiliert sich Frankfurt. „Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlag zwölf, kam ich in Frankfurt am Main zur Welt“, schrieb der Dichter.

Erstmals urkundlich erwähnt wird Frankfurt 794, als der spätere Kaiser Karl der Große nach einer Niederlage gegen die Sachsen mit seinem Heer über den Main floh. Schon seit dem Mittelalter hat sich die Stadt am Knotenpunkt europäischer Handelsstraßen zu einem Zentrum überregionaler Wirtschaft und Politik entwickelt. In der „Wahlkapelle“ des Kaiserdoms wurden lange Zeit die Könige des Heiligen Römischen Reichs gewählt. Von 1562 bis 1792 fanden hier auch Kaiserkrönungen statt. Der Kaiserdom St. Bartholomäus war mit 95 Metern bis 1961 das höchste Gebäude der Stadt – bis dann die Skyline der Bankentürme das Gesicht Frankfurts veränderte.

Frankfurt wollte immer wieder Hauptstadt werden

Immer wieder hatte Frankfurt Hauptstadt-Ambitionen: Seit 1815 tagte hier bis 1866 die Bundesversammlung des Deutschen Bundes, zu dem sich die deutschen Staaten nach dem Ende Napoleons zusammengeschlossen hatten. 1848 kam in der Paulskirche die Deutsche Nationalversammlung zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergte die Stadt den Wirtschaftsrat der drei Westzonen. In der Abstimmung über den Regierungssitz unterlag sie Bonn.

Wahrgenommen wird Frankfurt vor allem als Dienstleistungs- und Wirtschaftsmetropole. Seit 1998 ist die Stadt Sitz der Europäischen Zentralbank. Heute haben hier mehrere hundert Kreditinstitute, darunter die Deutsche Bundesbank und große ausländische Banken, sowie die weltweit fünftgrößte Aktien-Börse ihren Sitz.

Internationalität steht neben fast dörflichen Stadtteilen und Apfelweinkneipen: 178 Nationen leben in der Mainmetropole, fast jeder dritte der 750 000 Einwohner hat keinen deutschen Pass. Angehörige fast aller Religionen haben Gemeinschaften gebildet. Der Anteil der Christen ist auf 40 Prozent zurückgegangen. Seit 1995 gibt es in der traditionell lutherischen Stadt mehr Katholiken als Protestanten. Die Katholiken gehören zum Bistum Limburg. 2018 waren 20,3 Prozent der Einwohner katholisch, 16,2 Prozent evangelisch; 63,5 Prozent gehörten anderen Religionsgemeinschaften an oder waren konfessionslos.

Frankfurt ist außerdem seit Jahrhunderten Sitz einer jüdischen Gemeinde; mit rund 6500 Mitgliedern ist sie die viertgrößte in Deutschland.

(kna)