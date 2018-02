später lesen Harsche Worte Franz-Ferdinand-Sänger stänkert gegen Königshaus FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Der schottische Rocker Alex Kapranos (45) hat für das britische Königshaus harsche Worte übrig. „Es ist ein Anachronismus, der uns in die Zeit zurückwirft, in der Diebstahl am Volk begangen wurde“, sagte der Sänger der Band Franz Ferdinand der „Berliner Zeitung“. dpa