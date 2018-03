(red) Im Rahmen der Freitagskonzerte im Museum am Dom in Trier spielt am 19. Januar ab 20 Uhr die Pianistin Magdalena Müllerperth Werke von Mozart, Hindemith, Ravel, Mendelssohn-Bartholdy und Igor Stravinsky. Die 1992 geborene Künstlerin ist bereits international erfolgreich.