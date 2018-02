später lesen Konzerte Vierhändige Klavierwerke im Museum am Dom Teilen

Twittern

Teilen



(red) Im Rahmen der Freitagskonzerte im Museum am Dom in Trier ist am 9. März ab 20 Uhr ein Klavierduo zu erleben. Auf einladung des Vereins Freunde künstlerischer Museumsveranstaltungen Trier spielen die beiden befreundeten Pianistinnen Julia Goldstein und Szusza Balint anspruchsvolle vierhändige Werke von Mozart, Schubert, Brahms und Ravel.