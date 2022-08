Good Gastein : Friedrich Liechtensteins dezente Rache an Westberlin

Berlin Manche kennen ihn aus Werbespots. Dabei macht er seit Jahrzehnten Kunst. Ein Gespräch über Musik, transsilvanische Tomaten und die Frage, warum nun ausgerechnet er das alte Westberlin besingt.

Anfangs klingt die Platte mit „We Have All The Time In The World“ nach Spätsommerabend, dann geht es um „Tomatenliebe“. Tomaten lässt der 66-Jährige auch in seinem Dachgarten wachsen, die besten seien aber transsilvanische Tomaten aus Rumänien.