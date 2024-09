Fringe Artistik, Performance, Theater – dieses Festival überrascht bei freiem Eintritt

Service | Trier · Ein Roboter, der verblüffende Jonglier-Einlagen präsentiert, ein Luftkünstler, der eine Leiter in den Himmel baut und kostenlose Tanzworkshops – das verspricht das Trierer Straßenkunst-Festival Fringe. Was es alles bietet und was das mit Helene Fischer zu tun hat.

06.09.2024 , 15:11 Uhr

Die Gruppe SamShine zeigt in Trier auf Stelzen den Walkact „Fabulous Fish“. Foto: Theater Trier