Artistik, Tanz und ein Karussell Fringe: Straßentheater lässt Tausende tanzen und staunen

Trier · Akrobatik, Tanz und Straßentheater haben am Freitag und Samstag in der Trierer Innenstadt Einheimische und Gäste zum Staunen und Mitmachen gebracht. Das Stadttheater sieht die dritte Auflage des „Fringe“-Festivals als vollen Erfolg an.

22.09.2024 , 16:32 Uhr

Besonders beliebt bei Kindern: das handbetriebene Karussell Karruzik dreht sich auf dem Kornmarkt. Foto: Hans Krämer