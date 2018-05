später lesen Wiedersehen in Hollywood Frühere Boyband *NSYNC auf Walk of Fame umjubelt FOTO: Jordan Strauss FOTO: Jordan Strauss Teilen

Kreischende Fans und lauter Jubel wie in alten Zeiten: Die fünf Musiker der früheren US-Boyband *NSYNC sind am Montag auf dem „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood stürmisch gefeiert worden. Von Barbara Munker, dpa