Aus dem Leben der Hildegard Knef Intime Einblicke in die Seele einer Künstlerin im Theater Trier

„Das habe ich mal in einem Moment absoluten Größenwahns geschrieben ... Das ist ja ein wirklich hoch aggressives Lied. ,Für mich soll’s rote Rosen regnen …‘. Was den andern passiert, ist mir so ziemlich egal.“ Es ist, vom Titel her, wohl das populärste Chanson von Hildegard Knef – und seit einigen Jahren auch der Titel eines Stückes über sie, geschrieben von dem in Deutschland lebenden Amerikaner James Edward Lyons. In diesem „musikalisch seelischen Porträt“ lässt die Knef ihr Leben Revue passieren, „und die Dinge, die in ihrem Kopf passieren, sehen wir auf der Bühne“, erklärt Ulf Dietrich, der das Stück für das Große Haus inszeniert.