Theater „Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum...“

Trier · „Für mich soll‘s rote Rosen regnen …“: Die junge und die alte Hildegard Knef treffen sich in ihrem Leben. So verlief die Premiere des musikalisch-seelischen Porträts des ersten deutschen Filmidols der Nachkriegszeit am Theater Trier.

10.09.2023, 16:22 Uhr

Stephanie Theiß als die „reife“ Hildegard Knef wirkt abgeklärt, zynisch und melancholisch. Foto: Martin Kaufhold

Von Dr. Rainer Nolden

Ein Schreibtisch und ein paar Umzugskartons – mehr braucht es nicht, um die Essenz eines Lebens zu ver-dichten. Dieter Teßmann hat diesen kargen und vollkommen ausreichenden Bühnenraum geschaffen, in dem der erste deutsche Nachkriegsweltstar von seiner fast siebzigjährigen Achterbahnfahrt erzählt; Ulf Dietrich hat das Zwei-Frauen-Kammerspiel pointiert, mit Ironie, Spott und reichlich Tiefgang auf die Bühne des Großen Hauses gestellt, das James Edward Lyons, voller Bewunderung für das Objekt seines Schreibens, entlang dieses außergewöhnlichen Lebens verfasst hat.