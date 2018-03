später lesen Performance FW: bild sixfold performance 0402 FOTO: Bohummil KOSTOHRYZ / Trierischer Volksfreund FOTO: Bohummil KOSTOHRYZ / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Das Stück Sixfold der Tänzerin und Choreographin Elisabeth Schilling aus Wittlich wird am Sonntag, 4. Februar, 15.30 Uhr, im 2. Obergeschoss in der Tuchfabrik Trier gezeigt. Die Arbeit nimmt ihr Publikum mit an die Anfänge einer anderen Welt, in der selbstverständliche Unterscheidungen erst noch zu ziehen sind. Eintritt: 2 Euro.