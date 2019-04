später lesen Mittelalter-Saga „Game of Thrones“-Fans starten in finale Staffel Teilen

Zwei Jahre mussten die Fans auf neue Folgen warten, am frühen Montagmorgen war es so weit: Die Fantasy-Saga „Game of Thrones“ ist in ihre achte und finale Staffel gestartet. In der rund 55-minütigen Auftaktfolge kehren mehrere Figuren in die fiktive Stadt Winterfell zurück und feiern ihr Wiedersehen. dpa