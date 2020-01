Modezar : Gaultier kündigt letzte Haute-Couture-Show in Paris an

Gaultier kündigt letzte Haute-Couture-Show in Paris an

Der französische Modedesigner kündigt seine letzte Haute-Couture-Show in Paris an. Foto: Francois Mori/AP/dpa.

Paris Gaultier hat viele Tabus der Modewelt gebrochen. Nun kündigt der exzentrische Modemacher seine letzte Haute-Couture-Schau an.

Der französische Modemacher Jean-Paul Gaultier hat überraschend seine letzte Haute-Couture-Schau in Paris angekündigt. Die Schau am kommenden Mittwoch im Théatre du Châtelet werde seine letzte sein und 50 Jahre seiner Karriere feiern, sagte der Designer am Freitag auf Twitter.