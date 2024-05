Filmfestival Geflohener Regisseur Mohammed Rassulof in Cannes

Zur Premiere seines neuen Films ist der geflohene iranische Regisseur Mohammed Rassulof am Freitagnachmittag über den roten Teppich in Cannes gelaufen. Sein Film „The Seed of the Sacred Fig“ läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele. Bei Rassulofs Ankunft im Kinosaal jubelte und applaudierte das Publikum minutenlang bei stehenden Ovationen. Der Filmemacher war in Begleitung seiner Tochter Baran.