Neues aus der Szene : „Gefühle und Geld“ - Podcast über Sexarbeit

Die Schauspielerinnen Adeline Schebesch (l) und Lisa Mies stehen im Stück „Sex Arbeit“: Nun kommen in einer Podcast-Reihe des Staatstheaters Nürnberg Sexarbeitende selbst zu Wort. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Sie arbeitet als Domina, er bietet Männern im Internet Sex an. In einer neuen Podcast-Reihe erzählen sie vom ältesten Gewerbe der Welt, auf das die Corona-Pandemie große Auswirkungen hat.

In der Podcast-Reihe „Gefühle und Geld“ vom Nürnberger Staatstheater sprechen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter über ihr Leben. Die erste Folge ist jetzt online abrufbar. Weitere vier Folgen sollen im Abstand von jeweils zwei Wochen erscheinen.

Die Podcast-Reihe ist eine Fortführung des dokumentarischen Theaterstücks „Sex Arbeit“, das vor einem Jahr uraufgeführt wurde. Dieses gibt Einblicke in die Sexindustrie und konfrontiert das Publikum mit seinen Vorurteilen. Der Regisseur Wenzel Winzer hatte dafür ein Jahr lang recherchiert und mit Prostituierten, Beratungsstellen, Polizei und Staatsanwaltschaft an verschiedenen Orten in Deutschland gesprochen.