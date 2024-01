Kritik zum Tschechow-STück Theater-Premiere: Die Möwe - Versehrt, verblendet, verrückt

Zur Person

Ben Willikens, 1939 in Leipzig geboren, studierte in Hamburg Philosophie und Literaturwissenschaft und ab 1962 Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Eine schwere Erkrankung zwang ihn 1969 zu einem einjährigen Klinikaufenthalt.

Diese Erfahrung verarbeitete er in einer Serie von Acrylbildern, die während zweier Stipendienaufenthalte in der Villa Romana in Florenz und in der Villa Massimo in Rom entstanden. Sie zeigen leere Flure, Räume und Bahren, die an das Interieur von Krankenhäusern und Heilanstalten erinnern – und begründeten seinen Ruhm; 1975 erhielt er seine erste Einzelausstellung in der Kunsthalle Tübingen. Von 1977 bis 2004 war er als Professor an verschiedenen Universitäten und Kunsthochschulen tätig.

Zu seinen bedeutendsten Werken gehört das 1977 entstandene Bild „Abendmahl“ nach Leonardo da Vinci – allerdings ohne Jesus und die Apostel. Die beklemmende Leere des quasi antiseptischen Raumes wird nur durch das einfallende Licht gemindert; Natur und Mensch sind völlig verschwunden.

Seit 1985 arbeitet Willikens darüber hinaus als Bühnenbildner; die Zusammenarbeit mit Frank Hoffmann begann 1990. Für den Luxemburger Regisseur hat Willikens seitdem zahlreiche Räume für Opern- und Schauspielinszenierungen geschaffen, unter anderem in Frankfurt, Bremen, Luxemburg und bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen.