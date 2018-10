später lesen Ausstellung Georg Baselitz und die 1980er Jahre in London FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Gemälde, Zeichnungen, Holzskulpturen und Gouachen, die der deutsche Maler und Bildhauer Georg Baselitz in den 1980er Jahren schuf, sind Thema einer Ausstellung in London. Die Schau „Georg Baselitz: Fokus auf die 1980er Jahre“ wird ab Mittwoch in der Galerie Thaddaeus Ropac in Mayfair gezeigt. dpa