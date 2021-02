Musikgeschichte : Ein Pionier auf musikalischem Felde

Info

Johann Georg Gerhard Schmitt wird am 11. März 1821 in Trier-Zurlauben geboren; 1833-35 Lehrjahre bei Joseph Antony in Münster; 1835-1842 Domorganist in Trier; 1844 Auswanderung nach Paris; 1846 Einweihung der renovierten Orgel in St. Sulpice, Komposition des „Mosellieds“; 1847 Kapellmeister der Maria Christina von Spanien; 1848/49 Aufenthalt in den USA; 1850-1863 Organist an St. Sulpice; 1853 Erster erhaltener Druck: La Magnolia. In der Folge zahlreiche weitere Drucke; 1857-62 Umbau der Orgel in St. Sulpice durch Cavailé-Coll; 1860 Schmitt nimmt in leitender Position am Kongress zur Erneuerung des gregorianischen Chorals teil. Er wird Redakteur der Zeitschrift „La Plain Chant“; 1863 Entlassung an Saint-Sulpice; 1866 Aufführung der komischen Oper „La belle Madeleine“ sowie zweier Operetten; 1870 Redakteur der „Revue des musique sacrée“; 1870/71 Flucht vor dem Bürgerkriegswirren in die Bretagne; 1872 Schmitt wird französischer Staatsbürger; 1874 Operette „Les Poupées du diable” an den Bouffes-Parisiens; 1881/82 Teilnahme am „Concours de la Ville de Paris“ mit der Symphonie „Le feu du ciel“; 1885/1889/1891/1896 Teilnahme am „Prix Rossini“. Die aufgeführten Werke sind verschollen; 1878-1887 und1893/94 Organist und Kapellmeister an St. Joseph Artisan; 1900 Tod am 7. Dezember. Beerdigt auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris.

Reisen nach Trier

1846 erste Reise, Komposition des „Mosellieds“; 1852 zweite Reise; 1854 dritte Reise, Veröffentlichung „Le Grand Orgue“; 1879 vierte und fünfte Reise, Aufführung von „Le Sinai“; 1887 sechste Reise, Schmitt wird Ehrenmitglied der Trierischen Sängertafel; 1889 siebte Reise, Konzert mit eigenen Werken