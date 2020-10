„Mad Max“-Universum : George Miller dreht „Furiosa“-Film mit Anya Taylor-Joy

Los Angeles Die atemlose Welt von „Mad Max“ lässt George Miller nicht los. Für sein neues Action-Spektakel hat der Regisseur jetzt eine Hauptdarstellerin gefunden.

In dem Endzeit-Action-Spektakel „Mad Max: Fury Road“ begeisterte Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (45) als die Herrscherin Furiosa. Nun will der australische Regisseur George Miller mit „Furiosa“ in das „Mad Max“-Universum zurückkehren.