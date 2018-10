später lesen Schwedische Akademie Gericht verurteilt Jean-Claude Arnault wegen Vergewaltigung FOTO: Janerik Henriksson FOTO: Janerik Henriksson Teilen

Der Franzose Jean-Claude Arnault, Auslöser für den Konflikt in der Schwedischen Akademie, muss wegen Vergewaltigung ins Gefängnis. Ein Gericht in Stockholm verurteilte den 72-Jährigen am Montag zu zwei Jahren Haft. dpa