Hollywood Gerwig und Nolan für US-Regiepreise nominiert

Die Auszeichnungen gelten als Barometer für die folgende Oscar-Verleihung. 2023 holte das Regie-Duo Daniel Kwan und Daniel Scheinert für „Everything Everywhere All at Once“ erst den DGA-Preis und dann den Regie-Oscar. Im Jahr zuvor gelang dies der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion mit „The Power of the Dog“.