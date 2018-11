später lesen Auszeichnung Geschwister-Scholl-Preis für Götz Aly FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Der Historiker und Autor Götz Aly ist am Montag mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet worden. Aly wurde in München für sein jüngstes Buch „Europa gegen die Juden. 1880 - 1945“ geehrt, in dem er über die Bedingungen und Ursachen des Holocaust schreibt. dpa