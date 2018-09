später lesen Rückführung Gestohlene Totenmaske wieder zurück in Peru FOTO: Martin Mejia FOTO: Martin Mejia Teilen

Eine von Deutschland zurückgegebene präkolumbische Totenmaske ist wieder in Peru. Staatspräsident Martin Vizcarra präsentierte am Montag (Ortszeit) in Lima die Sicán-Maske aus dem 8. Jahrhundert, meldete die Nachrichtenagentur Andina. dpa