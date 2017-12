später lesen Königliche Sammlung Glanz und Gloria zu Hofe: Ausstellung in London FOTO: John Stillwell FOTO: John Stillwell Teilen

Eine neue Ausstellung in der Queens Galerie am Buckingham Palace wirft ein Schlaglicht auf das Wiederaufblühen der Kunst im 17. Jahrhundert in England. Die Schau „Charles II: Art and Power“ (Charles II: Kunst und Macht) wird an diesem Freitag eröffnet und läuft bis zum 13. Mai 2018). dpa