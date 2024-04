Musik „Glückwunsch zum Überleben“: Neues Libertines-Album

„A mellowing of The Likely Lads“ (etwa: The Likely Lads in einer milderen Form) überschrieb die Musikzeitschrift „Rolling Stone“ die Album-Kritik. Es sei zwar ein klassisches Libertines-Album - „aber aus der neuen Perspektive von vier mittelalten Typen“. Im vorab als Single ausgekoppelten Song „Run Run Run“ heißt es: „You'd better run, run, run boy - Faster than the past“ (Du rennst, rennst, rennst besser, Junge - schneller als die Vergangenheit.) Barât sagte dem „Rolling Stone“: „Wir sind zurzeit in der besten Verfassung, in der wir sein könnten.“