Golden Globes: Fatih Akin und Hans Zimmer nominiert

„Aus dem Nichts“ geht für Deutschland in das Rennen um den Golden Globe. Das NSU-Drama von Regisseur Fatih Akin wurde in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ nominiert. Dort tritt unter anderem auch der Auslands-Film „First They Killed My Father“ (Kambodscha) an. dpa