Auszeichnung Goldene Lola: Deutscher Filmpreis wird verliehen

„Es werden Leute Preise erhalten, sie werden danach ans Mikrofon gehen und werden Dankesreden halten“, sagte Gallenberger. „Was sie in diesen Dankesreden sagen, wird nicht überprüft, soll nicht überprüft werden, liegt in der freien Entscheidung der Preisträger. Wenn jemand dabei ist, der sich politisch äußern möchte, dann wird er oder sie das tun. Das Schwierige ist, dass diese Themen kontrovers sind, auch unter den Mitgliedern der Akademie. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir nicht in eine Situation kommen, in der diese Konflikte, die unser Leben sowieso im Augenblick überschatten, auch diesen Abend überschatten.“